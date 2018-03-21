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الوطن

الرئيس الإيطالي: قلب البلاد مع من يبحث عن الحقيقة والعدالة ضد المافيا

منذ 28 دقيقة
كتب: وكالات
الرئيس الإيطالي: قلب البلاد مع من يبحث عن الحقيقة والعدالة ضد المافيا

الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا

قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلّا، إن قلب إيطاليا مع كل من يبحث عن الحقيقة والعدالة ضد المافيا.

وأضاف الرئيس الإيطالي أنه “في يوم الالتزام والإحتفاء بذكرى الضحايا الأبرياء للمافيا، أود أن أؤكد مجدداً، مشاعر القرب من أولئك الذين، بشغف مدني وشعور عميق بالتضامن، إجتمعوا في مدينة فوجّا والعديد من المدن الأخرى، ليشهدوا كيف أن قلب إيطاليا مع أولئك الذين يسعون إلى الحقيقة والعدالة، مع من يرفضون العنف والترهيب، وكل من يريد بناء حياة اجتماعية خالية من نير الجريمة”، وفقا لما ذكرته وكالة"اكي"الإيطالية للأنباء.

وذكر رئيس الجمهورية أن “أسماء جميع من قتلوا على يد المافيا، ستكون مرة أخرى، صرخة توقظ ضمير الجميع”، مبينا أن “الإستذكار عمل لا غنى عنه للمجتمع، كونه يعبر عن احترام الحياة التي تحطمت بسبب ابتزاز القتلة، أو باستراتيجيتهم الرامية الى الهيمنة”، الأمر الذي “يجعلنا نحني رؤوسنا أمام المعاناة التي لا توصف لأسرهم، وتبرز أواصرنا الاجتماعية، ومعها، جذور القيم الحضارية والانسانية التي يسعى عنف المافيا الى حذفها”.

جدير بالذكر، أن شقيق الرئيس الإيطالي ماتّاريلا، پييرسانتي، كان سياسيا إيطاليا اغتيل على يد مافيا كوزا نوسترا، خلال فترة رئاسته لمقاطعة صقلية عام 1980.

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