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الوطن

والد ألكسندر ليتفينينكو يكشف اسم قاتل ابنه

منذ 27 دقيقة
كتب: وكالات
والد ألكسندر ليتفينينكو يكشف اسم قاتل ابنه

صورة أرشيفية

قال والتر ليتفينينكو، والد الضابط السابق في المخابرات الروسية ألكسندر ليتفينينكو، إنه يعرف الشخص الذي قتل ابنه في بريطانيا عام 2006.

وخلال حديثه في برنامج بثته القناة التلفزيونية الروسية الأولى، أشاد ليتفينينكو الأب بأندريه لوجوفوي الذي تدعي سلطات لندن، أنه أحد المشتبه بمشاركتهم في اغتيال الكسندر ليتفينينكو.وأكد والتر ليتفينينكو، أن ابنه ألكسندر قتل على يد صديقه أليكس جولدفارب، الذي كان من المقربين من رجل الأعمال الروسي الراحل بوريس بيريزوفسكي.

وأشار إلى أن جولدفارب كان أحد الذين ساعدوا ليتفينينكو الإبن في الفرار إلى بريطانيا، وقال:" أعتقد أن ألكسندر تعرض للتسميم عدة مرات وحتى في المستشفى قاموا بتسميمه".

من جانبها، ذكرت قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية، إنه تم نقل ألكسندر ليتفينينكو إلى المستشفى سنة 2006 في بريطانيا وقال الأطباء إنه تعرض "لتسمم غذائي".

وظهر لاحقا تفسيران لما حدث، الأول يشير إلى أنه مات بعد تسميمه بعنصر الثاليوم، والثاني إلى اكتشاف كمية كبيرة من عنصر البولونيوم 210 في جثته.

وأشار بعض الخبراء إلى أن السلطات البريطانية قامت في حالة ألكسندر ليتفينينكو بتسييس الموضوع وفرض طابع السرية على التحقيق، تماما كما تفعل حاليا في حادث تسميم عميل لندن السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا مؤخرا.

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