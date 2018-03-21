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الوطن

هبة الأباصيري منتقبة في مسلسل "للحب فرصة أخيرة"

منذ 25 دقيقة
كتب: ضحى محمد
هبة الأباصيري منتقبة في مسلسل "للحب فرصة أخيرة"

هبه الاباصيرى

تواصل الإعلامية هبة الأباصيري تصوير دورها فى مسلسل "للحب فرصة أخيرة"، والمقرر عرضه على قناة on e. 

قالت لـ "الوطن"، إنها تجسد دور "هناء" فتاة غنية ومحورية وشخصية محورية في أحداث "للحب فرصة أخيرة"، مضيفة أن العلاقات بين أبطال المسلسل متشابكة ومتشعبة، وتمس الجانب الإنساني من وجهه نظر المرأة.

وأشارت إلى أن الشخصية التي تجسدها خلال المسلسل تعاني من الصراع بين الوسطية والتطرّف الديني، أفاضل في الأحداث بين هدم البيت، أو الاستمرار وتجاهل خيانات الزوج كحال معظم الزوجات في مجتمعنا حاليًا، وأظهر بالمسلسل كمحجبة ثم أرتدى النقاب، فالشخصية صعبة وتحمل بداخلها مشكلات نفسية كثيرة، حاولت عرضها من خلال دوري".

 

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