الإعلان عن مستحضر غذائي جديد يحد من تشوهات الأجنة في مصر

أعلنت إحدى شركات الأدوية متعددة الجنسيات العاملة في السوق المصرية، اليوم، عن مستحضر غذائي جديد يحد من تشوهات الأجنة، ويدعم صحة الجنين في المراحل الأولي للحمل، خلال مؤتمر صحفي شارك به عدد من أساتذة "النساء والتوليد".

وقال الدكتور شريف الغيطاني، أستاذ طب النساء والتوليد بكلية الطب في جامعة عين شمس، إن المستحضر الجديد يقي من عدة عيوب خلقية، مثل عيوب الأنبوب العصبي، إذ يولد 4.26 طفل من كل ألف مولود حي في مصر بعيوب في "الأنبوب العصبي".

وأضافت الدكتورة أميمة إدريس، أستاذ طب النساء والتوليد بجامعة القاهرة، أن تجارب أجريت علي العقار لـ6 سنوات، أكدت فوائده، والحد من إصابة الأجنة بعيوب الأنبوب العصبي بنسبة 92% مقارنة بأقراص الفولات الأخرى التي سجلت 70% فقط.

ولفتت إدريس، في مؤتمر صحفي نظمته الشركة اليوم، إلى أن المستحضر نجح في خفض معدل إصابة الأجنة بتشوهات القلب بنسبة 58%، والتضيق البوابـي الخلقي بنسبة 76% وعيوب انسداد المجرى البولي بنسبة 79%.