تسجيل الدخول

الوطن

الإعلان عن مستحضر غذائي جديد يحد من تشوهات الأجنة في مصر

منذ 23 دقيقة
كتب: محمود الجمل
الإعلان عن مستحضر غذائي جديد يحد من تشوهات الأجنة في مصر

جانب من مؤتمر الإعلان عن "المستحضر"

أعلنت إحدى شركات الأدوية متعددة الجنسيات العاملة في السوق المصرية، اليوم، عن مستحضر غذائي جديد يحد من تشوهات الأجنة، ويدعم صحة الجنين في المراحل الأولي للحمل، خلال مؤتمر صحفي شارك به عدد من أساتذة "النساء والتوليد".

وقال الدكتور شريف الغيطاني، أستاذ طب النساء والتوليد بكلية الطب في جامعة عين شمس، إن المستحضر الجديد يقي من عدة عيوب خلقية، مثل عيوب الأنبوب العصبي، إذ يولد 4.26 طفل من كل ألف مولود حي في مصر بعيوب في "الأنبوب العصبي".

وأضافت الدكتورة أميمة إدريس، أستاذ طب النساء والتوليد بجامعة القاهرة، أن تجارب أجريت علي العقار لـ6 سنوات، أكدت فوائده، والحد من إصابة الأجنة بعيوب الأنبوب العصبي بنسبة 92% مقارنة بأقراص الفولات الأخرى التي سجلت 70% فقط.

ولفتت إدريس، في مؤتمر صحفي نظمته الشركة اليوم، إلى أن المستحضر نجح في خفض معدل إصابة الأجنة بتشوهات القلب بنسبة 58%، والتضيق البوابـي الخلقي بنسبة 76% وعيوب انسداد المجرى البولي بنسبة 79%.

أخبار متعلقة

دراسة طبية: مستحضرات التجميل قد تصيب الحوامل بـ"تشوهات الأجنة"

دراسة طبية: مستحضرات التجميل قد تصيب الحوامل بـ"تشوهات الأجنة"
"القومي للبحوث" يدشن بنك الأجنة وحفظ الأصول الوراثية

"القومي للبحوث" يدشن بنك الأجنة وحفظ الأصول الوراثية
علماء أمريكيون يتمكنون من تعديل جينات الأجنة البشرية

علماء أمريكيون يتمكنون من تعديل جينات الأجنة البشرية
دراسة تحذر السيدات: شرب الكحول يشوه الأجنة ويؤثر على البشرة

دراسة تحذر السيدات: شرب الكحول يشوه الأجنة ويؤثر على البشرة
رغم تحريمها بالقرآن والسنة.. حالات يجوز فيها إسقاط الأجنة

رغم تحريمها بالقرآن والسنة.. حالات يجوز فيها إسقاط الأجنة

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يكرمان الأمهات بمستشفى قنا العام

محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يكرمان الأمهات بمستشفى قنا العام

"فضائح جنسية" داخل شبكة مدفوعات بيتكوين

"فضائح جنسية" داخل شبكة مدفوعات بيتكوين

محافظ البحر الأحمر يكرم المحالين إلى المعاش في يوم الوفاء

محافظ البحر الأحمر يكرم المحالين إلى المعاش في يوم الوفاء

الأكراد يتوعدون أردوغان والأتراك باحتفلات "عيد النوروز" في سوريا

الأكراد يتوعدون أردوغان والأتراك باحتفلات "عيد النوروز" في سوريا

سهير شلبي: السيسي إنسان يعلم قدر وأهمية الأم في بناء المجتمع

سهير شلبي: السيسي إنسان يعلم قدر وأهمية الأم في بناء المجتمع

اختيارات الوطن

"إيمان" قتلت زوجها بـ"لعبة الجنس".. والمحكمة تصدر حكما بإعدامها

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

عيد أم فى العناية المركزة.. والهدية «قرار علاج على نفقة الدولة»

عيد أم فى العناية المركزة.. والهدية «قرار علاج على نفقة الدولة»

ارتفاع الأسعار ينعش هدايا الرصيف: «بـ3 جنيه وأنت طالع»

ارتفاع الأسعار ينعش هدايا الرصيف: «بـ3 جنيه وأنت طالع»

الأكثر قراءة

عاجل