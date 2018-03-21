انتشال جثة طالب غرق في ترعة المنصورة بالدقهلية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية جثة طالب من ترعة المنصورية، بالقرية من قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة، بعد غرقه بعد نزوله للاستحمام وعدم إجادته للسباحة.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لضباط مباحث مركز شرطة المنصورة، بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة المنصورية أمام قرية منية سندوب.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري تحت إشراف اللواء مروان عبد المعطي، مدير إدارة الحماية المدنية، والرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة، إلى مكان البلاغ وتم انتشال الجثة.

وبالفحص تبين أن الجثمان لشخص يدعى "يوسف خ. م."، 17 سنة، ومقيم بذات القرية بعد نزوله للاستحمام وعدم إجادته السباحة، مما تسبب في عدم مقاومته التيار، ووفاته غرقا.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2617/2018 إداري المركز، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.