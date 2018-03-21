حسني صالح يعلن انطلاق البرومو النهائي لـ"خط ساخن" قريبا

أعلن المخرج حسني صالح عن قرب عرض البرمو النهائي لمسلسل "خط ساخن" حيث كتب حسنى صالح على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قريبا البرومو النهائي لخط ساخن".

و"خط ساخن"، من تأليف فوزية حاسين، ومدير تصوير مصطفى عز الدين، وديكور عادل المغربي، ومونتاج فوزي عصمت، ومنتج فني أحمد عادل، وتصوير محمود عطا، ومكساج طارق علوش، والإشراف العام محمد الجابري، وإنتاج أحمد الجابري وعمرو الجابرى، ومخرج منفذ شادي حسين أبو شادي، الحسينى كمال.

ويشهد مسلسل "خط ساخن"، عودة المخرج حسني صالح للساحة مرة أخرى بعد غياب 4 سنوات، ومن بطولة سلاف فواخرجي، وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، ونضال الشافعي، ونرمين ماهر، وميدو عادل، وسهر الصايغ، وثراء جبيل، وشريف الطيب، ومحمود الجابري.