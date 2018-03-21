بالصور| "تعليم دسوق" تنظم مؤتمرا لدعم السيسي بعنوان "انزل وشارك"

نظمت إدارة دسوق التعليمية، اليوم، برئاسة مصطفى مرعى، مؤتمراً لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية حمل عنوان "انزل وشارك".

حضر المؤتمر هناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم، وحاتم شوشان، مدير أمن مديرية التربية والتعليم، وعبد اللطيف غريب وكيل الإدارة، وأيمن أبو العزم، المسئول الإعلامي بإدارة دسوق، وأيمن العبسي مدير إدارة العلاقات العامة، وعدد من المعلمات ولموظفات بإدارة دسوق التعليمية وعدد من الموظفات .

وطالبت هناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، المعلمات بالحشد لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وحث أزواجهن وأنجالهن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن العالم كله سيرى ما ستفعله عظيمات مصر في الانتخابات الرئاسية المقبلة من حشد وتأييد .

وقال مصطفى مرعي، مدير إدارة دسوق التعليمية، إن الجميع سيكون على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال الإنجازات على أرض مصر .