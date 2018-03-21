تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| "تعليم دسوق" تنظم مؤتمرا لدعم السيسي بعنوان "انزل وشارك"

منذ 20 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| "تعليم دسوق" تنظم مؤتمرا لدعم السيسي بعنوان "انزل وشارك"

"تعليم دسوق"يتنظم مؤتمراً لدعم السيسى"إنزل وشارك"

نظمت إدارة دسوق التعليمية، اليوم، برئاسة مصطفى مرعى، مؤتمراً لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية حمل عنوان "انزل وشارك".

حضر المؤتمر هناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم، وحاتم شوشان، مدير أمن مديرية التربية والتعليم، وعبد اللطيف غريب وكيل الإدارة، وأيمن أبو العزم، المسئول الإعلامي بإدارة دسوق، وأيمن العبسي مدير إدارة العلاقات العامة، وعدد من المعلمات ولموظفات بإدارة دسوق التعليمية وعدد من الموظفات .

وطالبت هناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، المعلمات بالحشد لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وحث أزواجهن وأنجالهن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن العالم كله سيرى ما ستفعله عظيمات مصر في الانتخابات الرئاسية المقبلة من حشد وتأييد .

وقال مصطفى مرعي، مدير إدارة دسوق التعليمية، إن الجميع سيكون على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال الإنجازات على أرض مصر .

 

أخبار متعلقة

بالصور| "من أجل مصر" تنظم مؤتمرا لدعم السيسي في كفر الشيخ

بالصور| "من أجل مصر" تنظم مؤتمرا لدعم السيسي في كفر الشيخ
بالصور| "من أجل مصر" بكفر الشيخ تنظم مؤتمرا لدعم السيسي في دسوق

بالصور| "من أجل مصر" بكفر الشيخ تنظم مؤتمرا لدعم السيسي في دسوق
"من أجل مصر" بكفر الشيخ تنظم مؤتمرا جماهيريا بالبرلس لدعم السيسي

"من أجل مصر" بكفر الشيخ تنظم مؤتمرا جماهيريا بالبرلس لدعم السيسي
السبت.. مؤتمر لحملة "مواطن" بكفر الشيخ لدعم السيسي

السبت.. مؤتمر لحملة "مواطن" بكفر الشيخ لدعم السيسي

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

بيومي فؤاد يشارك بمسلسل واحد في رمضان 2018 .. "عشان الناس متزهقش"

بيومي فؤاد يشارك بمسلسل واحد في رمضان 2018 .. "عشان الناس متزهقش"

محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يكرمان الأمهات بمستشفى قنا العام

محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يكرمان الأمهات بمستشفى قنا العام

"فضائح جنسية" داخل شبكة مدفوعات بيتكوين

"فضائح جنسية" داخل شبكة مدفوعات بيتكوين

محافظ البحر الأحمر يكرم المحالين إلى المعاش في يوم الوفاء

محافظ البحر الأحمر يكرم المحالين إلى المعاش في يوم الوفاء

الأكراد يتوعدون أردوغان والأتراك باحتفلات "عيد النوروز" في سوريا

الأكراد يتوعدون أردوغان والأتراك باحتفلات "عيد النوروز" في سوريا

اختيارات الوطن

"إيمان" قتلت زوجها بـ"لعبة الجنس".. والمحكمة تصدر حكما بإعدامها

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

عيد أم فى العناية المركزة.. والهدية «قرار علاج على نفقة الدولة»

عيد أم فى العناية المركزة.. والهدية «قرار علاج على نفقة الدولة»

ارتفاع الأسعار ينعش هدايا الرصيف: «بـ3 جنيه وأنت طالع»

ارتفاع الأسعار ينعش هدايا الرصيف: «بـ3 جنيه وأنت طالع»

الأكثر قراءة

عاجل