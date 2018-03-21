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الوطن

مصرع سائق بالدقهلية اصطدم بسيارة نقل بسبب الشبورة المائية

منذ 11 دقيقة
كتب: صالح رمضان
مصرع سائق بالدقهلية اصطدم بسيارة نقل بسبب الشبورة المائية

حادث تصادم

لقي سائق سيارة ميكروباص مصرعه، إثر اصطدامه بسيارة نقل متوقفة على جانب طريق "أجا - ميت غمر"، أمام قرية "كفر عوض" بسبب كثافة الشبورة المائية.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا، من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين نقل ثقيل وميكروباص، أمام قرية كفر عوض التابعة للمركز.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع ياسر محمد عبد الحميد، 51 سنة، ومقيم بقرية كفر النجباء دائرة المركز سائق سيارة ميكروباص رقم "د و أ 2694 أجرة".

وورد بمحضر الشرطة أنه بالفحص تبين اختلال، عجلة القيادة في يد المجني عليه، نتيجة كثافة الشبورة المائية فاصطدم من الخلف بالسيارة رقم "ط د ي 2694" وتحمل مقطورة رقم 51188 دمياط" قيادة "علاء و. إ.، 38"  سنة، سائق ومقيم قرية كوم الديبة مركز بلقاس، وذلك حال توقف السيارة النقل على جانب الطريق.

وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى، أن سبب الوفاه هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة نزيف داخلي بالمخ ولا توجد شبهه جنائية، وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5254 لسنة 2018 جنح مركز أجا، وبالعرض على النيابة العامة قررت تسليم جثة المتوفي لذويه والتصريح بالدفن.

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