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الوطن

علي ربيع ينتهي من تصوير أسبوعين بمسلسل "سك على أخواتك"

منذ 10 دقيقة
كتب: ضحى محمد
علي ربيع ينتهي من تصوير أسبوعين بمسلسل "سك على أخواتك"

على ربيع

يواصل الفنان على ربيع تصوير مشاهد في مسلسل "سك على أخواتك" داخل إحدى الفيلات بمنطقة 6 أكتوبر، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وانتهى ربيع من تصوير أسبوعين من المسلسل في عدد من المناطق سواء بشوارع خارجية بـ6 أكتوبر، مثل شارع أسوان أو تصوير داخلي بإحدى الفيلات.

"سك على أخواتك" يخوض من خلاله الفنان على ربيع أولى بطولاته المطلقة، ويشاركه البطولة صلاح عبدالله، وسلوى خطاب وصبري فواز، وسهر الصايغ، وهنا الزاهد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وميرنا نور الدين، وإسلام جمال، وجيسي عبده، وآخرون، قصة كريم فهمي، ومن إنتاج صادق الصباح، وإخراج وائل إحسان.

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