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الوطن

واشنطن والاتحاد الأوروبي يسعيان لحل مقبول حول الرسوم الجمركية

منذ 32 دقيقة
كتب: أ ف ب
واشنطن والاتحاد الأوروبي يسعيان لحل مقبول حول الرسوم الجمركية

وزير التجارة الاميركي ويلبور روس

أعلنت واشنطن والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنهما يسعيان لإيجاد حل "مقبول" للطرفين في أقرب فرصة في الخلاف الدائر بينهما حول الرسوم الجمركية على استيراد الصلب والألومنيوم.

وجاء في بيان مشترك لوزير التجارة الاميركي ويلبور روس والمفوضة الاوروبية للتجارة سيسيليا مالستروم "اتفقنا على ان نباشر فورا مباحثات مع الرئيس ترامب وادارته حول الملفات التجارية التي تقلقنا بما في ذلك الصلب والالومنيوم لايجاد حل مقبول من الجانبين في أسرع وقت".

اعلن ترامب في الثامن من الجاري انه ينوي فرض رسوم على الصلب المستورد ب25% والالومنيوم المستورد ب10% لحماية الصناعة الاميركية وضمان الامن القومي الاميركي ما اثار احتجاجات خصوصا من قبل الاتحاد الاوروبي.

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