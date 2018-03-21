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الوطن

أمن حماس ينشر صورة واسم شخص تشتبه بتورطه في تفجير موكب "الحمد الله"

منذ 26 دقيقة
كتب: أ ف ب
أمن حماس ينشر صورة واسم شخص تشتبه بتورطه في تفجير موكب "الحمد الله"

أمن حماس ينشر صورة واسم شخص تشتبه بتورطه في تفجير موكب الحمد الله

أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس ومصادر أمنية في قطاع غزة الأربعاء أن أجهزة الأمن تبحث عن شاب فلسطيني يشتبه بضلوعه في قضية استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله الأسبوع الماضي.

وبثت وزارة الداخلية التي تديرها حماس عبر موقعها الإلكتروني إعلانا تدعو فيه المواطنين للإبلاغ عن "أي معلومات تخص المطلوب للأجهـزة الأمنية المدعو أنس عبدالمالك أبو خوصة".

ونشرت الوزارة صورة أبوخوصة وهو من مواليد 1992 وأعزب ويقيم في جباليا في شمال القطاع، وكتب عليها "مطلوب لاجهزة الامن".

وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه إن "نتائج التحقيقات التي حصلت عليها اجهزة الامن مع المعتقلين على خلفية استهداف موكب رئيس الوزراء خلصت الى ان أبو خوصة هو أحد المتورطين في تنفيذ جريمة التفجير".

وأضاف المصدر أن "جهاز الامن الداخلي يحقق مع ثلاثة اشخاص تم اعتقالهم بينهم اثنان من عناصر المخابرات الفلسطينية العامة" التابعين لسلطات رام الله، دون مزيد من الايضاحات.

واكد المصدر ان اجهزة الامن "عززت من التواجد الامني على الحدود الشرقية والجنوبية مع مصر وأغلقت الطرق المؤدية لمنطقة الانفاق على حدود مصر واقامت عددا كبيرا من الحواجز في انحاء القطاع بحثا عن أبو خوصة".

وذكر مصدر امني اخر ان التحقيقات "كشفت ان اشخاصا من جماعة سلفية متطرفة ساعدوا في اعداد العبوات التي تم تفجيرها" اثناء مرور موكب الحمد الله .

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتهم الاثنين الماضي حماس "بالوقوف وراء الاعتداء" الذي استهدف موكب رئيس الوزراء خلال زيارته قطاع غزة في 13 مارس الجاري، وقرر اتخاذ سلسلة اجراءات في القطاع.

واثر الانفجار اصيب ستة من مرافقي الحمد الله الذي رافقه في الزيارة مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

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