ضبط كمية من اللحوم الفاسدة داخل محل جزارة بالغردقة 

شنت اليوم مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث التموين وأطباء التفتيش بالمديرية حملة مكبرة على محال اللحوم والمطاعم وتمكنت الحملة من ضبط 70 كيلوجرام كبده ولحوم بقري غير معلومة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في مخزن تابع لمحل جزارة في السقالة وتم ضبط عدد 16 كيلوجرام لحوم بقري غير معلومة المصدر وغير صالحة وبرجر غير صالح في سوبر ماركت مشهور.

وقال الدكتور فتحي صهبي، مدير الطب البيطري، إن الحملة تأتي في إطار توجيهات اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، بتفعيل تفعيل دور اللجنة الدائمة للتفتيش على المجازر ومحلات بيع اللحوم والجزاريين والسوبر ماركت والمطاعم.