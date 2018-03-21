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الوطن

سهير شلبي بعد تكريم السيسي لها: "مهمتي في الحياة صعبة بس ربنا كريم"

منذ 14 دقيقة
كتب: محمود البدوي
سهير شلبي بعد تكريم السيسي لها: "مهمتي في الحياة صعبة بس ربنا كريم"

سهير شلبي

قالت الإعلامية القديرة سهير شلبي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي إنسان يتمتع بمشاعر عالية قبل أن يكون قائد أنقذ مصر، ويهتم بتكريم الأمهات المثاليات، مما يعكس علمه وأدراكه بمدى أهمية الأم في المجتمع ونجاحه.

وأضافت سهير شلبي، خلال حوارها مع الإعلامية جيهان منصور، ببرنامج "العيلة"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها سعيدة وفخورة جدًا بتكريمها بـ"الأم المثالية"، نظرًا للحياة الصعبة والقاسية التي مررت بها عقب وفاة زوجها وتحملها تربية 3 أبناء.

وتابعت سهير شلبي: "زوجي الإعلامي أحمد سمير، رحل وترك لي 3 أبناء ما جعل مهمتي في الحياة صعبة وقاسية جدًا، لكن ربنا كريم وهو الذي ساعدني على هذه المسؤولية".

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