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الوطن

عبدالعال يشارك في اجتماعات اللجنة المالية بالاتحاد البرلماني الدولي

منذ 10 دقيقة
كتب: محمد طارق
عبدالعال يشارك في اجتماعات اللجنة المالية بالاتحاد البرلماني الدولي

د. علي عبد العال

شارك الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في اجتماعات اللجنة المالية الفرعية التابعة للاتحاد البرلمان الدولي، وذلك بصفته عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد ممثلا للمجموعة العربية بالاتحاد.

وناقشت الاجتماعات عددًا مهمًا من الموضوعات، منها التقرير المالي للاتحاد البرلماني الدولي والبيانات المالية الموحدة لعام 2017، والوضع المالي الحالي للاتحاد، إضافة إلى المساهمات المالية، بما في ذلك التمويل الطوعي، كما ناقشت الاجتماعات تقرير الأمين العام للاتحاد بشأن إعداد الميزانية الموحدة للاتحاد لعام 2019.

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