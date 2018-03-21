تسجيل الدخول

الوطن

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة توصيل لوحات توزيع الكهرباء لـ118 مصنعا للشباب

منذ 22 دقيقة
كتب: الوطن
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة توصيل لوحات توزيع الكهرباء لـ118 مصنعا للشباب

محافظ بورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من توصيل لوحات توزيع الكهرباء لمشروع 118 مصنعًا للشباب، وسرعة العمل في المبني الإداري للتأمين الصحي، مؤكدا علي أهمية تواجد أطقم مدربة وكوادر فنية علي أعلى مستوي داخل قطاعات الكهرباء ببورسعيد.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم، مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء للقطاعات المالية والتجارية، ومسئولي قطاع كهرباء القناة، بحضور المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة.

وأشاد محافظ بورسعيد، بسرعة استجابة قطاع الكهرباء لجميع المشروعات التي تتم بالمحافظة رغم الحجم الكبير للمشروعات الجارية، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء من أهم القطاعات الحيوية التي تقدم خدماتها للمواطنين.

أخبار متعلقة

وزير الكهرباء: الشبكات الذكية تشكل نقلة في توزيع الطاقة

وزير الكهرباء: الشبكات الذكية تشكل نقلة في توزيع الطاقة
«الكهرباء»: لجنة للتحقيق فى شكاوى انقطاع التيار بـ5 شركات توزيع

«الكهرباء»: لجنة للتحقيق فى شكاوى انقطاع التيار بـ5 شركات توزيع
السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة توزيع الكهرباء

السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة توزيع الكهرباء
محمد شاكر: نسعى للتوسع في شبكات توزيع الكهرباء بزيادة الموزعات

محمد شاكر: نسعى للتوسع في شبكات توزيع الكهرباء بزيادة الموزعات

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

ريهام سعيد للمحكمة: "بعد 15 سنة في الإعلام وكيل النيابة شخط فيا"

ريهام سعيد للمحكمة: "بعد 15 سنة في الإعلام وكيل النيابة شخط فيا"

بالصور| "انزل.. شارك" بجامعة عين شمس تؤكد ضرورة المشاركة بـ"الرئاسية"

بالصور| "انزل.. شارك" بجامعة عين شمس تؤكد ضرورة المشاركة بـ"الرئاسية"

25 مارس.. أولى ورش الرسوم لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

25 مارس.. أولى ورش الرسوم لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

بعد اقتراح "الصحة" بتدشينها.. كيف تعمل المستشفيات المتنقلة في مصر؟

بعد اقتراح "الصحة" بتدشينها.. كيف تعمل المستشفيات المتنقلة في مصر؟

مدينة النجيلة غرب مطروح تعلن استعدادها للانتخابات الرئاسية

مدينة النجيلة غرب مطروح تعلن استعدادها للانتخابات الرئاسية

اختيارات الوطن

من وجهة نظر سينمائية.. كيف خرج حوار "شعب ورئيس"؟

من وجهة نظر سينمائية.. كيف خرج حوار "شعب ورئيس"؟

تعرف على مباريات دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية

تعرف على مباريات دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية

"إيمان" قتلت زوجها بـ"لعبة الجنس".. والمحكمة تصدر حكما بإعدامها

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

الأكثر قراءة

عاجل