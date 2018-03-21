محافظ بورسعيد يوجه بسرعة توصيل لوحات توزيع الكهرباء لـ118 مصنعا للشباب

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من توصيل لوحات توزيع الكهرباء لمشروع 118 مصنعًا للشباب، وسرعة العمل في المبني الإداري للتأمين الصحي، مؤكدا علي أهمية تواجد أطقم مدربة وكوادر فنية علي أعلى مستوي داخل قطاعات الكهرباء ببورسعيد.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم، مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء للقطاعات المالية والتجارية، ومسئولي قطاع كهرباء القناة، بحضور المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة.

وأشاد محافظ بورسعيد، بسرعة استجابة قطاع الكهرباء لجميع المشروعات التي تتم بالمحافظة رغم الحجم الكبير للمشروعات الجارية، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء من أهم القطاعات الحيوية التي تقدم خدماتها للمواطنين.