مدينة النجيلة غرب مطروح تعلن استعدادها للانتخابات الرئاسية

قال المهندس مسعد عبدالهادى، رئيس مركز ومدينة النجيلة، في مطروح، إن المدينة استعدت للانتخابات الرئاسية المقبلة والتي ستبدأ الاثنين المقبل وتستمر لثلاث أيام.

وتابع عبدالهادى، اليوم، في تصريحات صحفية، أنه اجتمع بجميع رؤساء القرى، والعاملين بالمركز، وذلك لتوزيع المهام والوظائف الخاصة بكل موظف والتدريب على الأعمال قبل بدء الانتخابات الرئاسية، مضيفًا، جري التعريف بطرق وكيفية التيسير على المواطنين من خلال توفير وسائل نقل للمواطنين التي تبعد منازلهم عن المقار الانتخابية خاصة السيدات وكبار السن والمرضى.

ووجه عبدالهادى، كلمه لجميع العاملين القائمين على العملية الانتخابية لتحفيزهم وبث الروح الوطنية فيهم، مؤكدًا لهم أن هذا العمل قائم وخالصا لله ولمصرنا الحبيبة.