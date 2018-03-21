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الوطن

افتتاح الدورة التدريبية العاشرة لجراحات القدم والكاحل بجامعة المنصورة

منذ 23 دقيقة
كتب: صالح رمضان
افتتاح الدورة التدريبية العاشرة لجراحات القدم والكاحل بجامعة المنصورة

افتتاح دورة القدم والكاحل بالمنصورة

نظمت كلية الطب، جامعة المنصورة، اليوم، دورة تدريبية دولية لجراحات القدم والكاحل، للسنة العاشرة علي التوالي، والتي تستمر الفعاليات علي مدار يومين بداية من اليوم، بقاعة الدكتور المهدى الباسوسى، بمستشفى الأطفال، تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى، رئيس الجامعة.

حضر افتتاح الدورة، الدكتور أشرف عبد الباسط، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور أشرف سويلم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور السعيد عبد الهادي، عميد كلية الطب، والدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس قسم العظام، والدكتور هانى موافى، أستاذ جراحة العظام ورئيس الدورة. 

تعقد الدورة التدريبية برئاسة الدكتور أحمد الهوارى، والدكتور مازن سمير أبو السعد، مقررًا للدورة التدريبية.

قال الدكتور هاني الموافي، إن الهدف من المؤتمر هو تدريب الأطباء على اتباع الأساليب الحديثة في  جراحات القدم والكاحل، والتعرف على الجديد في هذا المجال من الجراحات، وعرض أحدث أبحاث مناظير القدم والكاحل، ومشاكل القدم السكر.

وأضاف، أن المؤتمر سوف يستضيف نخبة من أساتذة جراحة العظام من كليات الطب بكافة الجامعات المصرية، بالإضافة لعدد من الخبراء مثل البروفيسور اندريا فيلجكوفك، من كندا، وآخرون من إنجلترا، وإسبانيا، والبرتغال، وبلجيكا، والسعودية، ولبنان.

وأكد الدكتور أحمد الهوارى، انه سيتم عقد ورش عمل على هامش الدورة التدريبية الدولية في إستعدال تشوهات القدم والكاحل بمحددات الحركة، مضيفا: سوف تعرض أحدث الأبحاث والمحاضرات المتكاملة الخاصة بكل جديد في علم جراحات القدم والكاحل، كما أنها سوف تشتمل علي ورش عمل لزيادة مهارات وخبرات جراحي العظام في هذا المجال.

 

 

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