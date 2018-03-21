والدة مريم تناشد السيسي بإعادة الجثمان: "بنتي بتتبهدل عايشة وميتة"

قالت نسرين أبوالعينين، والدة الطالبة مريم مصطفى، ضحية الاعتداء في بريطانيا، إن الطب الشرعي في بريطانيا يرفض خروج الجثمان قبل 12 أسبوعا.

وأضافت "أبوالعينين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي": "قالولي لو عايزة تستلمي الجثة يأما هتاخديها من غير أعضاء، ياما تتنازلي عن القضية وتاخدي الجثة بعد ساعة".

وناشدت والدة الطالبة مريم مصطفى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل القضية، لأن القضية أصبحت تمس سمعة مصر، متابعة: "مش إحنا اللي يتلوي دراعنا، ومفيش جثمان في الدنيا يتساب 12 أسبوع، عايزة ادفن بنتي، واجيب حقها، حرام تتبهدل وهي عايشة وهي ميتة".

وأكدت أنها ليس لها أي محامين سواء إنجليز أو مصريين سوى المحامي عماد أبو حسين من طرف السفارة المصرية، موضحة أن المحامي أحمد حمزة لا يمثلهم، وستقوم بمقاضاته بسبب أنه قام بالتصوير مع قنوات هي رفضت التصوير معها.