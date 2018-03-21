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الوطن

بعد اقتراح "الصحة" بتدشينها.. كيف تعمل المستشفيات المتنقلة في مصر؟

منذ 9 دقيقة
كتب: عبد الحميد جمعة
بعد اقتراح "الصحة" بتدشينها.. كيف تعمل المستشفيات المتنقلة في مصر؟

وزير الصحة

مجهودات كثيرة تبذلها وزارة الصحة والسكان لتخفيف العبء على المواطنين وخاصة الذين يقطنون في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، حيث طرح الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، على الجانب الفرنسي فكرة تدشين مستشفيات متنقلة بدلًا من العيادات لتضم غرف عمليات وعناية مركزة، وغيرها، حسبما ذكر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة.

"الوطن" تواصلت مع برلمانيين لمعرفة تفاصيل المستشفيات المتنقلة، حيث تقول النائبة إلهام المنشاوي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن المستشفيات المتنقلة عبارة عن مستشفى صغير تكون موجودة داخل طائرة، أو سيارات كبيرة الحجم لاستيعاب الأجهزة والطاقم الطبي والممرضين بداخلها.

المستشفى تحتوى على غرفة عمليات وعناية مركزة وبعض الغرف الخاصة لتقديم الخدمات الصحية، حسب حديث "المنشاوي" لـ"الوطن"، موضحة أن العيادات تكون خارج المستشفي وهي عبارة عن "خيام" يتواجد بها طاقم الأطباء والتمريض لتوقيع الكشوفات على المواطنين وصرف الأدوية العلاجية لهم، نظرًا لصغر مساحة المستشفى.

عمليات بسيطة يتم إجراؤها داخل المستشفى بسبب صغر المساحة بينها أمراض الأعين والزائدة وكشوف على الصدع والإرهاق وغيرها، حسبما ذكرت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، موضحة أنها لا تستمر أكثر من ثلاث أيام في المنطقة التي تجرى فيها الكشوفات، مشيرة إلى أنه لا يمكن استخدام هذه المستشفيات في المناطق المزدحمة.

الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أوضح أن فكرة تدشين مستشفيات متنقلة فكرة جيدة لخدمة أهالي القرى والمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وأنها تحتاج إلى طاقم بشرى مدرب من الأطباء للتعامل مع الحالات المختلفة بطريقة سليمة.

المستشفيات المتنقلة يتم تجهيزها طبيًا بأجهزة مصغرة من الأجهزة الموجودة في المستشفيات الكبرى سواء أجهزة الآشعة أو غيرها، حسبما ذكر "أبو العلا" خلال حديثه لـ"الوطن"، موضحًا أن الجانب المصري سوف يستفيد من خبرات الجانب الفرنسي في المجال الصحي، نظرًا لخبراتهم في هذا المجال، لافتًا إلى أن المستشفيات المتنقلة تختلف عن القوافل الطبية.

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