بالصور| "انزل.. شارك" بجامعة عين شمس تؤكد ضرورة المشاركة بـ"الرئاسية"

نظمت جامعة عين شمس، اليوم، ندوة حول المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت عنوان "انزل.. شارك"، انطلاقا من حرص إدارة الجامعة على توعية وتنوير أبنائها، ودعم روح الانتماء والمشاركة الإيجابية في بناء الوطن، بحضور نواب رئيس الجامعة، الدكتور فتحي الشرقاوي لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نظمي عبدالحميد، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء أركان حرب محمد أيمن عبدالتواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية والغربية، والنائب محمد أبوحامد والشيخ أحمد ترك، واللواء طارق عبدالعظيم رئيس حي الوايلى.

وأدارت الندوة الدكتور هبة شاهين رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب ومدير المركز الإعلامى للجامعة، بحضور وإشراف سمير عبدالناصر الأمين العام للجامعة.

وأكد الدكتور فتحي الشرقاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على حرص جامعة عين شمس على تخريج شباب واعي ومثقف قادر على بناء مستقبل أفضل لمصر خاصة، مضيفا أن الإدارة الحالية للجامعة لا تؤمن بوجود أسوار للجامعة، كونها امتداد للمجتمع والعكس صحيح، مؤكدا أن صوت الفرد أمانة وإن مصر قيمة أكبر من مجموع الأجزاء.

وقال الدكتور نظمي عبدالحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، إن دور الجامعة المجتمعي في التفاعل والاندماج مع المجتمع بمختلف مراحله، لم ولن يتوقف أبدا باختلاف الإدارات، مشيرا إلى أنه انطلاقا من دور الجامعة المجتمعي في توعية ابنائها بأهمية المشاركة بالإنتخابات الرئاسية المقبلة بحرية تامة ووعي.

وأشار اللواء أركان حرب محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية والغربية، إن المحافظة هي الأعلى كثافة سكانية بين محافظات الجمهورية، وتضم 7مليون ونصف ناخب يمثلون أكبر كتلة انتخابية، ودعاهم للنزول والمشاركة بالانتخابات الرئاسية لتقديم صورة تليق بمصر أمام العالم أجمع، مؤكدا أن القاهرة اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في مجراها الطبيعي.

وتناول النائب البرلماني محمد أبوحامد، سبل سلامة الحصول على أي استحقاق دستوري، وأهمها المشاركة الإيجايية، مؤكدا أن المشاركة الإيجابية تعزز شرعية تلك الانتخابات ويقضي على المشككين.

وأضاف، أن الحياة السياسية في مصر لاتزال طور التكوين؛ وهناك 104 حزب، ما يستوجب أن تكون نسب المشاركة متناسبة مع حجم القوى السياسية في المجتمع.

وأكد أن مجرد المشاركة يمنح فرص لاختيارات أفضل، فالتغيير يكون تدريجيا وهذا ما فرضته السنة الإلهية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المواطن هو البطل بقدرته على الاختيار وصنع القرار.

ومن جهته، استعرض الشيخ أحمد ترك، تاريخ مصر عبر العصور واحتضانها الأنبياء على مر العصور، وكيف أنقذت آسيا زوجة فرعون موسى عليه السلام ونصر الله نبيه يوسف في مصر، واحتمى بها عيسى عليه السلام وأمه العذراء، وتوصية رسول الله محمد بأهلها.

ثم طرح سمير عبدالناصر علي ضيوف الندوة أسئلة الطلاب من خلال حوار مفتوح بينهم.

وفى ختام الندوة أهدى الدكتور نظمي عبدالحميد درع الجامعة إلى السادة الضيوف تقديرا لدورهم الوطني.