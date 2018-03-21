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الوطن

الشعراوي ومدير الأمن يشرفان على نقل سوق السيارات المستعملة في المنصورة

منذ 11 دقيقة
كتب: صالح رمضان
الشعراوي ومدير الأمن يشرفان على نقل سوق السيارات المستعملة في المنصورة

المحافظ ومدير الأمن يشرفان علي نقل سوق سيارات المنصورة المستعملة

أشرف الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، بالتنسيق مع اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، والعميد ممدوح الحصي، مدير الإدارة العامة للمرور بالدقهلية، اليوم، علي نقل سوق السيارات المستعملة.

وتسبب مكان سوق السيارات في مدخل المنصورة في اختناق مروري في منطقة نزلة كوبري سندوي العلوي، وبشارع "الجيش"، والشوارع المحيطة بمنطقة "مجمع المحاكم" دائرة قسم ثان المنصورة، وتم نقله إلى قطعة أرض فضاء مسورة ومحكمة "الشونة"، والتابعة لحى شرق المنصورة، من أجل تسهيل الحركة المرورية، والتيسير على المواطنين.

وتمكن مدير، وضباط إدارة مرور الدقهلية، ومأمور، وضباط قسم ثان المنصورة، بالتواصل مع المواطنين وبائعي السيارات المستعملة ونقل قرابة "1000" سيارة إلى المكان الجديد.

ولاقى نقل السوق استحسان المواطنين والمترددين على السوق وقاطني العقارات المجاورة للسوق القديم، وأثنوا علي جهود الحافظة ومديرية أمن الدقهلية.

 

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