البنك المركزي: 49 مليار جنيه ارتفاعا في الودائع الحكومية

كشف البنك المركزى المصري، عن ارتفاع إجمالي الودائع الحكومية بنحو 49.5 مليار جنيه بنسبة 10.4%، خلال الـ11 أشهر الأولى من 2017 لتسجل 525.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 475.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.

وأوضح أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى أن إجمالي الودائع الحكومية بالعملة المحلية ارتفعت بنحو 134.6 مليار جنيه بنسبة 48.1%، خلال نفس الفترة، لتسجل 414.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2017، مقابل 279.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.

وأضاف المركزي أن إجمالى الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية، تراجعت بما يعادل 85.1 مليار جنيه، وبنسبة 43.3%، لتسجل ما يعادل 111.3 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2017 مقابل ما يعادل 196.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.