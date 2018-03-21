جامعة سوهاج تخصص مركزا لعلاج الأطفال من فيروس سي

استقبل اليوم الدكتور أحمد عزيز، عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، الدكتور خالد قابيل، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لرعاية مرضي الكبد، بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق عميد كلية الطب البشري، والدكتور حمدي سعد، مدير عام المستشفى الجامعي، الدكتور محمد عبد العال رئيس قسم الأطفال.

وناقش رئيس الجامعة، خلال اللقاء سبل وطرق عمل مسح شامل للأطفال داخل المحافظة، لعلاج الأطفال المصابين بفيروس سي، وذلك بالمجان، من خلال التعاون مع الجمعية المصرية لرعاية مرضي الكبد تحت شعار "أطفال خالية من فيروس سي"، وأشار إن الجامعة خصصت مركز لعلاج الأطفال المصابين بفيروس سي داخل المستشفى الجامعي.

وقالت الدكتورة الزهراء المصري، أستاذ طب الأطفال ومدير وحدة علاج الأطفال المصابين بفيروس سي، إن المسح جاري على الأطفال المصابين بفيروس سي من خلال التعاون مع القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة لخدمة المجتمع الخارجي، وذلك ابتداء من الأسبوع القادم، علي أن يبدأ علاج الأطفال المصابين في أول مايو القادم.

وأكدت الزهراء، أن الجمعية المصرية لمرضي الكبد ستعالج الأطفال المصابين من خلال دعم مؤسسة ساويرس الخيرية والبنك التجاري الدولي Cib.