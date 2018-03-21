تسجيل الدخول

الوطن

جامعة سوهاج تخصص مركزا لعلاج الأطفال من فيروس سي

منذ 35 دقيقة
كتب: خالد الغويط
جامعة سوهاج تخصص مركزا لعلاج الأطفال من فيروس سي

الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج

استقبل اليوم الدكتور أحمد عزيز، عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، الدكتور خالد قابيل، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لرعاية مرضي الكبد، بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق عميد كلية الطب البشري، والدكتور حمدي سعد، مدير عام المستشفى الجامعي، الدكتور محمد عبد العال رئيس قسم الأطفال.

وناقش رئيس الجامعة، خلال اللقاء سبل وطرق عمل مسح شامل للأطفال داخل المحافظة، لعلاج الأطفال المصابين بفيروس سي، وذلك بالمجان، من خلال التعاون مع الجمعية المصرية لرعاية مرضي الكبد تحت شعار "أطفال خالية من فيروس سي"، وأشار إن الجامعة خصصت مركز لعلاج الأطفال المصابين بفيروس سي داخل المستشفى الجامعي.

وقالت الدكتورة الزهراء المصري، أستاذ طب الأطفال ومدير وحدة علاج الأطفال المصابين بفيروس سي، إن المسح جاري على الأطفال المصابين بفيروس سي من خلال التعاون مع القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة لخدمة المجتمع الخارجي، وذلك ابتداء من الأسبوع القادم، علي أن يبدأ علاج الأطفال المصابين في أول مايو القادم.

وأكدت الزهراء، أن الجمعية المصرية لمرضي الكبد ستعالج الأطفال المصابين من خلال دعم مؤسسة ساويرس الخيرية والبنك التجاري الدولي Cib.

أخبار متعلقة

رئيس جامعة سوهاج يتفقد قسم الأشعة بالمستشفى الجامعي

رئيس جامعة سوهاج يتفقد قسم الأشعة بالمستشفى الجامعي
 طبيب ياباني يحاضر عن "اضطرابات الأجسام الكيتونية" بكلية طب سوهاج

 طبيب ياباني يحاضر عن "اضطرابات الأجسام الكيتونية" بكلية طب سوهاج
طبيب ياباني في جامعة سوهاج لبحث التعاون في مجال "طب الأطفال"

طبيب ياباني في جامعة سوهاج لبحث التعاون في مجال "طب الأطفال"
"طب سوهاج" تختتم مؤتمرها الأول لأمراض التمثيل الغذائي عند الأطفال

"طب سوهاج" تختتم مؤتمرها الأول لأمراض التمثيل الغذائي عند الأطفال

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

عمرو أديب: "ستيف هوكينج آية من آيات الله"

عمرو أديب: "ستيف هوكينج آية من آيات الله"

"تموين سوهاج" يضبط 22 قضية تموينية

"تموين سوهاج" يضبط 22 قضية تموينية

"التموين": تحصين 80% من المواشي ضد الحمى القلاعية

"التموين": تحصين 80% من المواشي ضد الحمى القلاعية

نائب محافظ الجيزة: قوافل طبية بالمناطق الشعبية بالتنسيق مع "الصحة"

نائب محافظ الجيزة: قوافل طبية بالمناطق الشعبية بالتنسيق مع "الصحة"

قرية "أبو الغيط" بالقناطر الخيرية تستضيف مؤتمرا لتأييد الرئيس السيسي

قرية "أبو الغيط" بالقناطر الخيرية تستضيف مؤتمرا لتأييد الرئيس السيسي

اختيارات الوطن

من وجهة نظر سينمائية.. كيف أخرجت "ساندرا نشأت" حوار "شعب ورئيس"؟

من وجهة نظر سينمائية.. كيف أخرجت "ساندرا نشأت" حوار "شعب ورئيس"؟

تعرف على مباريات دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية

تعرف على مباريات دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية

"إيمان" قتلت زوجها بـ"لعبة الجنس".. والمحكمة تصدر حكما بإعدامها

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

الأكثر قراءة

عاجل