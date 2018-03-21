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الوطن

ضبط 4 سائقين بتهمة تعاطي المخدرات أثناء القيادة في شوارع مطروح

منذ 26 دقيقة
كتب: محمد بخات
ضبط 4 سائقين بتهمة تعاطي المخدرات أثناء القيادة في شوارع مطروح

حملة امنية - صورة ارشيفية

نظمت إدارة مرور مطروح، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، ومديرية الصحة بالمحافظة، حملة للتحليل للسائقين بشوارع وسط مدينة مرسى مطروح، وعلى طريق مطروح إسكندرية الساحلي الدولي، وجري سحب 35 عينه من قائدي السيارات على مدار يومين أمس واليوم، وأسفرت التحاليل عن إيجابية عينة 4 سائقين لتعاطيهم مادة الحشيش المخدر.

استهدفت الحملة، التي نفذت بإشراف اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، والعميد أحمد السنطاوى، مدير إدارة مرور مطروح، قائدي الحافلات الخاصة، وقائدي المركبات، والنقل، والملاكي، لضبط المخالفين، والتأكد من صلاحية المركبات التي يستقلونها لتوفير السلامة والطمأنينة لهم، وتنفيذًا لنص المادة 66/76 من قانون المرور التي تثبت بالعينات إيجابية تعاطيهم للمواد المخدرة.

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