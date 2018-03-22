مؤتمر شعبي لحزب حماة الوطن ببني سويف لتأييد "السيسي" في الانتخابات

نظم حزب حماة الوطن ببني سويف، مساء الأربعاء، مؤتمر شعبي حاشد، بالصالة المغطاه باستاد بني سويف الرياضي، بحضور الألاف من المواطنين، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.

حضر الاحتفالية الدكتور عبد الرحمن برعي، عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، وعمر أبو خضرة أمين الحزب ببني سويف، وعدد من قيادات الحزب.

وسبق المؤتمر مسيرة حاشدة بالسيارات، تقدمها النائب عبد الرحمن برعي لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وضمت المسيرة المئات من المواطنين الذين حملوا أعلام مصر، ورددوا هتافات مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والأغاني الوطنية.