تسجيل الدخول

الوطن

نفسيون يحللون شخصية سيدة قتلت طفلتها بسبب علاقة آثمة: انعدام أخلاقي

اليوم AM 02:30
كتب: عبد الحميد جمعة
نفسيون يحللون شخصية سيدة قتلت طفلتها بسبب علاقة آثمة: انعدام أخلاقي

وفاة طفلة

واقعة مؤسفة شهدتها، محافظة الإسكندرية، بعدما أقدمت ربة منزل وعشيقها على قتل بنتها ذات الـ4 سنوات، بعد مشاهدة المجني عليها والدتها وعشيقها في علاقة آثمة، وخافا من افتضاح أمرهما ليتفقا على التخلص منها بقتلها، في إحدى المناطق الزراعية، ووضعها داخل "جوالين"، وإلقائها بجوار إحدى المصارف بقرية "العراق".

"الوطن" تواصلت مع خبراء نفسيين لتحليل نفسية ربة المنزل التي قتلت طفلتها، حيث يقول الدكتور أحمد هلال، أستاذ الطب النفسي، إن السيدة نشأت منذ طفولتها على التربية الخاطئة، حتى كبرت على ارتكاب الأفعال الفاضحة والعلاقات غير الشرعية حتى أصبحت إنسانة مجرمة.

ربة المنزل تعاني من السلوك المعادي تجاه الأشخاص وعدم الشعور بالخجل وهذا يسمى "شخصية سيكوباتية"، حسبما ذكر هلال خلال حديثه لـ"الوطن"، مما يجعلها تضحي بالأمومة وبكل مشاعرها في سبيل الإجرام والفعل الفاضح.

فيما رأى الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، أن ارتكاب هذه الجريمة ترجع إلى الانعدام الأخلاقي وقلة الثقافة وضعف الوعي والتفكير العشوائي الذي يسيطر على الشخص بعد وقوعه في مشكلة ما، لافتًا إلى أن ارتكاب واقعة الفعل الفاضح أدى إلى فقد الأم السيطرة في تفكيرها.

نوبة من الغضب أصابت ربة المنزل بعد مشاهدة ابنتها لها مع شخص غريب، حسب حديث "هاني" لـ"الوطن"، مما أثر على تفكيرها وسيطرة الأفكار السيئة عليها والتي تمثلت في طرق التخلص من طفلتها الصغيرة خوفًا من افتضاح أمرها.

ربة المنزل أصيبت باضطراب نفسي نتيجة عدم الاستقرار في التفكير وسيطرة الأفكار اللاعقلانية عليها، وعدم الثبات الانفعالي، حسبما ذكر استشاري الصحة النفسية، مؤكدًا أن دخول عامل آخر على تفكيرها، والذي يتمثل في عشيقها زاد الأمور أكثر سلبية.

 

 

أخبار متعلقة

إحالة أوراق ربة منزل وشقيق زوجها للمفتي لقتلهما الزوج بعد علاقة آثمة

إحالة أوراق ربة منزل وشقيق زوجها للمفتي لقتلهما الزوج بعد علاقة آثمة
اشتباه في علاقة آثمة وراء مقتل خفير نظامي ببني سويف

اشتباه في علاقة آثمة وراء مقتل خفير نظامي ببني سويف
"علاقة آثمة" وراء مقتل تاجر سيارات في دمياط

"علاقة آثمة" وراء مقتل تاجر سيارات في دمياط
كلاب تكشف جثة طفل قتله شقيقه: أخفى علاقة آثمة بين الابن وزوجة أبيه

كلاب تكشف جثة طفل قتله شقيقه: أخفى علاقة آثمة بين الابن وزوجة أبيه
رجل أعمال يقتل ابن عمه لاكتشافه علاقة آثمة بينه وبين ابنة خاله

رجل أعمال يقتل ابن عمه لاكتشافه علاقة آثمة بينه وبين ابنة خاله
حارس عقار يقتل ابن عمه لشكه في وجود علاقة آثمة مع زوجته بالإسكندرية

حارس عقار يقتل ابن عمه لشكه في وجود علاقة آثمة مع زوجته بالإسكندرية
تجديد حبس مسجل خطر قتل شقيقه بسبب علاقة آثمة مع نجلته الطالبية

تجديد حبس مسجل خطر قتل شقيقه بسبب علاقة آثمة مع نجلته الطالبية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

والي: الإعلام لم يسلط الضوء على البعثة المصرية لذوي الإعاقة بالإمارات

والي: الإعلام لم يسلط الضوء على البعثة المصرية لذوي الإعاقة بالإمارات

سلامة: ساركوزي احتجز احترازيا ولم يكن موقوفا من قبل الشرطة الفرنسية

سلامة: ساركوزي احتجز احترازيا ولم يكن موقوفا من قبل الشرطة الفرنسية

مديحة يسري عن وفاة نجلها: "علي جمعة قالي ابنك مستنيكي على باب الجنة"

مديحة يسري عن وفاة نجلها: "علي جمعة قالي ابنك مستنيكي على باب الجنة"

بالفيديو| دلال عبدالعزيز باكية: "ربنا يرحم والدتي.. من غيرها ولا حاجة"

بالفيديو| دلال عبدالعزيز باكية: "ربنا يرحم والدتي.. من غيرها ولا حاجة"

بالفيديو| مديحة يسري: هنزل أنتخب بـ"كرسي متحرك"

بالفيديو| مديحة يسري: هنزل أنتخب بـ"كرسي متحرك"

اختيارات الوطن

من وجهة نظر سينمائية.. كيف أخرجت "ساندرا نشأت" حوار "شعب ورئيس"؟

من وجهة نظر سينمائية.. كيف أخرجت "ساندرا نشأت" حوار "شعب ورئيس"؟

تعرف على مباريات دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية

تعرف على مباريات دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية

"إيمان" قتلت زوجها بـ"لعبة الجنس".. والمحكمة تصدر حكما بإعدامها

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

الأكثر قراءة

عاجل