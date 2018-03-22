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الوطن

بالصور| إدارة 6 أكتوبر التعليمية تنظم احتفالية لتأييد السيسي

اليوم AM 01:07
كتب: الوطن
بالصور| إدارة 6 أكتوبر التعليمية تنظم احتفالية لتأييد السيسي

احتفالية لتأييد السيسي

نظمت إدارة 6 أكتوبر التعليمية، احتفالية في حب مصر وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، من أجل بناء الوطن واستقراره والحفاظ على أمنه.

عقدت الاحتفالية برعاية أشرف عيد سلومة مدير عام إدارة 6 أكتوبر التعليمية، وعبدالمقصود السيد وكيل الإدارة، وشارك فيها اللواء سفير نور نائب رئيس حزب الوفد، وهشام شعبان مدير إدارة شباب أكتوبر وزايدوالدكتور عماد الشرقاوي مدير خدمة المجتمع بجامعة 6 أكتوبر والدكتورة صبوره السيد رئيس مجلس أمناء ومعلمين 6 أكتوبر وأعضاء مجلس الأمناء.

كما شارك المهندس الاستشارى حاتم محمود والمهندس حاتم عبدالقادر مدير البحث والتطوير وأحمد رشدى ممثلا عن نقابة المعلمين بأكتوبر.

نظمت الاحتفالية بإشراف جيهان محمود محمد مدير قسم الاتصال السياسي والعلاقات العامة بالإدارة التعليمية.

 

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