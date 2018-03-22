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الوطن

رولا سعد عن والدتها: لا أحبها.. تركتني منذ الصغر ورفضت العيش معنا

اليوم AM 04:16
كتب: شريف سليمان
رولا سعد عن والدتها: لا أحبها.. تركتني منذ الصغر ورفضت العيش معنا

الفنانة رولا سعد

قالت الفنانة رولا سعد، إنها لا تحب والدتها، موضحةً أنها تحترم عدم محبة والدتها لها ولأشقائها وعدم رغبتها في العيش معهم. 

وأضافت "سعد"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "الـ10 مساء"، عبر فضائية "دريم": "لا أجد الفرصة لكي أحبها، لأنها لم تهتم بي، ولم تفكر يومًا في السؤال عني، وتركتني منذ الصغر أنا وأشقائي".

وتابعت: "حاولت أكثر من مرة أن أتواصل معها، ولكنها رفضت، وأنا الآن لا أرغب في الحديث عنها"، وأردفت: "الأم حاجة مهمة، ابن أختي لو درجة حرارة جسمه 40 أمه بتقعد تحت رجله، وأنا محصلش معايا الكلام ده".

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