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الوطن

إحلال وتجديد بمحطات الصرف الصحي في الوادي الجديد

اليوم AM 08:59
كتب: شرف غريب
إحلال وتجديد بمحطات الصرف الصحي في الوادي الجديد

صرف صحي بالوادي الجديد

قالت المهندسة مني محمد علي، مدير إدارة متابعة المشروعات بديوان عام محافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه يجري حاليا مشروع إحلال وتجديد محطتين رفع صرف صحي رئيسية بمركزي الفرافرة والداخلة، بتكلفة تقديرية 3.4 مليون جنيه.

وأضافت مني، أن المشروع شمل محطة قرية الهنداو بالداخلة ومحطة قرية الكفاح بالفرافرة، وأنه سيجري إحلال وتجديد خطوط انحدار شوارع صلاح سالم وشارع العدل وشارع بورسعيد بمركز الخارجة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد خط طرد بطول 400م من المحطة الرئيسية إلى الغابة الشجرية بتكلفة تقديرية 29.3 مليون جنيه.

وأشارت أنه يجري حاليا إحلال وتجديد معامل محطات تنقية مياه شرب الخارجة 5 ومحطة الزهراء 2 بالإضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحي القديمة بالخارجة بتكلفة تقديرية 675351 ألف جنيه، وأكدت أن نسب تنفيذ الأعمال في المحطات الجاري الإحلال والتجديد بها وصلت ما بين 50% إلى 75%.

 

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