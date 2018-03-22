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الوطن

"مستقبل وطن" يختار والدة الشهيد الرائد محمد صلاح أما مثالية في أسيوط

اليوم AM 09:02
كتب: سعاد أحمد
"مستقبل وطن" يختار والدة الشهيد الرائد محمد صلاح أما مثالية في أسيوط

مستقبل وطن

 كرم حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، أم الشهيد الرائد محمد صلاح إسماعيل شهيد الواجب والوطن في موقعة البرث بسيناء، وتم اختيارها الأم المثالية بمحافظة أسيوط عن عام 2018 وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي عقده الحزب لدعم ترشح الرئيس السيسي لولاية ثانية.

ودعت أم الشهيد محمد صلاح أهالي محافظة أسيوط، للاحتشاد أمام صناديق الانتخاب في الانتخابات الرئاسية القادمة، لكي نحافظ على الدولة ونرد الجميل لأبطال مصر الأوفياء من شهداء الجيش والشرطة وسط تفاعل الحضور بالمؤتمر.

وسلم رئيس الحزب المهندس أشرف رشاد، وأمين التنظيم بالمحافظة محمود نفادي، والأمين المساعد كامل الخازندار لأم الشهيد محمد صلاح درع الوفاء والأم المثالية بالمحافظة عن عام 2018.

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