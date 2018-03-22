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الوطن

"صحة الوادي الجديد" تواصل تنفيذ حملة فحص وتحاليل "فيروس سي"

اليوم AM 09:02
كتب: شرف غريب
"صحة الوادي الجديد" تواصل تنفيذ حملة فحص وتحاليل "فيروس سي"

مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد

قالت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إن المديرية مستمرة في فحص جميع مواطني الوادي الجديد من هم فوق 18 عاما ضد مرض "فيروس سي"، من خلال القافلة الثابتة بميدان الإسعاف بمنطقة الشعلة بمدينة الخارجة من الساعة 10 صباحًا وحتى 7 مساءً.

وأضافت سيدة، أن ذلك ياتي ضمن فعاليات حملة القضاء على فيروس سي، التي بدأتها المديرية بمدينة الخارجة الأسبوع الماضي، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "مصر خالية من فيروس سي" بحلول 2020، وأنه جار إجراء تحاليل لفيروسي حتى اليوم لعدد 3 آلاف مواطن فضلا عن صرف علاج للمرضي الذين ثبت إصابتهم بالفيروس وهم 19 حالة، كما جرى إجراء التحليل لـ74 عن طريق جهاز"PCR".

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