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الوطن

تجهيز 62 لجنة لانتخابات الرئاسة بمدينة أخميم في سوهاج

منذ 15 دقيقة
كتب: خالد الغويط
تجهيز 62 لجنة لانتخابات الرئاسة بمدينة أخميم في سوهاج

تجهيز 62 لجنة لانتخابات الرئاسة بمدينة أخميم

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم جهزت 62 لجنة انتخابية في مركز أخميم، ويبلغ عدد الناخبين 217 ألف و184 ناخب، وذلك في إطار استعدادات أجهزة المحافظة للانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة الأمنية والإدارات المعنية.

ومن جانبه أوضح محمود إمام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، انه تم رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات القروية والخدمية بمركز اخميم استعدادا للانتخابات الرئاسية خلال أيام 26 / 27 / 28 مارس الجاري، فقد تم تجهيز 62 لجنة انتخابية وهي جميع اللجان الفرعية بالمركز، وتم رفع كفاءتها وتوفير خط تليفون، وأماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة، وتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ.

 

وشدد عبد المنعم، علي رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بسرعة الانتهاء من الاستعدادات اللازمة ورفع كفاءة المقرات الانتخابية، والعمل علي راحة المواطنين والقائمين علي العملية الانتخابية ، والمواطنين المترددين علي اللجان للإدلاء بصوتهم والتيسير علي كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة خلال ايام الانتخابات، مشيرا إلي ضرورة تجهيز أماكن للانتظار فى كل لجنة وتواجد الأجهزة التنفيذية لتسهيل عمل اللجان.

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