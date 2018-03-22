مصر تعزي الهند في مقتل 93 من مواطنيها على يد "داعش" في العراق

أعربت مصر عن خالص تعازيها في وفاة 39 مواطنا هنديا عثر على رفاتهم جنوب غربي الموصل بالعراق مؤخرا، قتلوا على يد تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2014.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، إدانتها بأشد العبارات للجريمة النكراء التي ارتكبها التنظيم الإرهابي ضد مواطني دولة الهند، مشددا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الهند الصديق في تلك المحنة، ومقدما خالص التعازي لأسر الضحايا.

وأشار البيان إلى أن "تلك الجريمة البشعة تنضم إلى سجل الجرائم التي ارتكبها ذلك التنظيم الإرهابي بحق المدنيين العزل خلال الأعوام الماضية، كما تؤكد تلك الجريمة على مصداقية الرؤية المصرية بشأن أهمية تكاتف الجهود الدولية لتجفيف منابع تمويل ذلك التنظيم ووقف توفير التدريب والملاذ الآمن لعناصره".