تسجيل الدخول

الوطن

مصر تعزي الهند في مقتل 93 من مواطنيها على يد "داعش" في العراق

منذ 15 دقيقة
كتب: عزة عطية
مصر تعزي الهند في مقتل 93 من مواطنيها على يد "داعش" في العراق

سامح شكري

أعربت مصر عن خالص تعازيها في وفاة 39 مواطنا هنديا عثر على رفاتهم جنوب غربي الموصل بالعراق مؤخرا، قتلوا على يد تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2014.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، إدانتها بأشد العبارات للجريمة النكراء التي ارتكبها التنظيم الإرهابي ضد مواطني دولة الهند، مشددا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الهند الصديق في تلك المحنة، ومقدما خالص التعازي لأسر الضحايا.

وأشار البيان إلى أن "تلك الجريمة البشعة تنضم إلى سجل الجرائم التي ارتكبها ذلك التنظيم الإرهابي بحق المدنيين العزل خلال الأعوام الماضية، كما تؤكد تلك الجريمة على مصداقية الرؤية المصرية بشأن أهمية تكاتف الجهود الدولية لتجفيف منابع تمويل ذلك التنظيم ووقف توفير التدريب والملاذ الآمن لعناصره".

أخبار متعلقة

الخارجية الروسية: الأنباء عن احتمال استقالة لافروف "مزيفة"

الخارجية الروسية: الأنباء عن احتمال استقالة لافروف "مزيفة"
رئيس لجنة السياحة بالبرلمان: المعارض الخارجية خير دعاية لمصر في الخارج

رئيس لجنة السياحة بالبرلمان: المعارض الخارجية خير دعاية لمصر في الخارج
الخارجية الأمريكية تدين الهجوم الإرهابي ضد جامعة كابول

الخارجية الأمريكية تدين الهجوم الإرهابي ضد جامعة كابول
"الكرملين" ينتقد رفض سفير بريطانيا حضور اجتماع تنظمه الخارجية الروسية

"الكرملين" ينتقد رفض سفير بريطانيا حضور اجتماع تنظمه الخارجية الروسية
الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع وزيرة للشؤون الخارجية السويدية

الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع وزيرة للشؤون الخارجية السويدية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

مارك زوكربيرج: لم نعثر على صلة بين روسيا والانتخابات الأمريكية

مارك زوكربيرج: لم نعثر على صلة بين روسيا والانتخابات الأمريكية

بريطانيا تسعى لإقناع أوروبا بعمليات طرد شاملة للدبلوماسيين الروس

بريطانيا تسعى لإقناع أوروبا بعمليات طرد شاملة للدبلوماسيين الروس

"أطباء الأسنان" تجري انتخابات التجديد النصفي اليوم

"أطباء الأسنان" تجري انتخابات التجديد النصفي اليوم

عشماوي: مزرعة للمواشي بالجبل الأصفر لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم

عشماوي: مزرعة للمواشي بالجبل الأصفر لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم

في ذكرى ميلاد حسين فهمي.. 10 معلومات عن "الدنجوان"

في ذكرى ميلاد حسين فهمي.. 10 معلومات عن "الدنجوان"

اختيارات الوطن

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

نجل آخر ملوك مصر وزوجته فى «سك العملة»

نجل آخر ملوك مصر وزوجته فى «سك العملة»

«الشيخ ماهر» يتبرع بـ«توكتوكين» للنداء على الموتى

«الشيخ ماهر» يتبرع بـ«توكتوكين» للنداء على الموتى

تقنية جديدة تعيد البصر فى ساعة إلا ربع

تقنية جديدة تعيد البصر فى ساعة إلا ربع

مقهى «البورصة» على ماكيت «سامى»: ملوك الجدعنة

مقهى «البورصة» على ماكيت «سامى»: ملوك الجدعنة

الأكثر قراءة

عاجل