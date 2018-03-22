"صحة الغربية": طوارئ في المستشفيات والإسعاف استعدادا لانتخابات الرئاسة

قال الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن كافة مستشفيات المحافظة رفعت حالة الطوارئ استعدادا لانتخابات الرئاسة، وأيضا مرفق الإسعاف.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم تجهيز فرق طبية لمرافقة سيارات الإسعاف التي سيتم نشرها بالمراكز والمدن لعمل تمركزات على مدار أيام التصويت بمحيط اللجان الانتخابية، وخطة المديرية للانتخابات الرئاسية تشمل أيضا رفع درجة الاستعداد بمركز الدم الإقليمي بطنطا والتأكد من توافر أكياس الدم والبلازما من الفصائل المختلفة بجميع المستشفيات وكذا غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها مع كافة المستشفيات والإسعاف والوحدات الصحية بالقرى لتلقي البلاغات والشكاوي ومواجهة الطوارئ والعمل على التنسيق بين الجهات الصحية والإسعاف.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه تم تدبير نحو 300 كرسي متحرك لتوزيعهم على المقرات الانتخابية لمساعدة كبار السن وذوى الإعاقة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

يذكر أن محافظة الغربية بها 14 لجنة عامة، و701 مركز انتخابي، و786 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة 3 ملايين و244 ألفا 446 ناخبا وناخبة.