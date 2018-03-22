أنقرة: خيارنا الوحيد تطهير الحدود السورية من "الإرهابيين"

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده ستطرد وحدات حماية الشعب الكردية من الحدود السورية في حال عدم توصلها لاتفاق مع الولايات المتحدة حول منبج.

وقال جاويش أوغلو: "إذا لم تتحقق هذه الخطة يبقى لدينا بديل وحيد هو القضاء على الإرهابيين. وهذا مناسب ليس لسوريا فقط بل وللعراق أيضا".

وشدد وزير الخارجية التركي على أن جميع المناطق التي توجد فيها وحدات حماية الشعب (YPG)، هدف مشروع لتركيا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال خلال استضافته في اجتماع للمحررين بوكالة الأناضول: "قول الرئيس رجب طيب أردوغان "يمكن أن نهاجم ذات ليلة على حين غرة"، يشمل مناطق سنجار، وجبل قنديل، وأي مكان آخر يوجد فيه عناصر تنظيم (YPG) الإرهابي".

ولدى سؤاله عن مستقبل مدينة منبج السورية، أوضح أن التركيبة السكانية لمنبج ستحدد طبيعة إدارة شؤون المدينة وأمنها، بعد خروج وحدات حماية الشعب الكردية منها.