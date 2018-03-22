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الوطن

وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر القطارات أمر حتمي لاستمرار الخدمة

منذ 26 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر القطارات أمر حتمي لاستمرار الخدمة

وزير النقل

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة على تحديث وتطوير البنية الأساسية، لجميع مرافق السكة الحديد، مشيرا إلى أن زيادة سعر تذكرة القطارات أمر حتمي، لاستمرار الخدمة وعدم توقفها، موضحا أنه لا بد من تحديث وتطوير نظم كهربة الإشارات، ونظم التحكم المركزي، ونظم الاتصالات، وتجديد القضبان، وتحديث أسطول القطارات.

وقال وزير النقل، خلال جولته التفقدية لورش صيانة جرارات السكك الحديدية، في السبتية، اليوم الخميس، أن مرفق السكة الحديد ملك للشعب وليس ملك وزارة النقل أو الحكومة أو رئاسة الجمهورية، لهذا يجب الحفاظ عليه وضمان استمراره.

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