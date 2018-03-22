ضبط عاطلين بحوزتهما 200 قرص مخدر بالخصوص

ألقت مباحث قسم قليوب القبض على تشكيل عصابي يضم عاطلان للاتجار في الأقراص المخدرة بناحية قليوب البلد دائرة قسم قليوب ضبط بحوزتهما 200 قرص مخدر وسلاح أبيض ومبلغ مالي وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للعميد حسام الحسيني رئيس مباحث القليوبية تفيد قيام عاطلين بالاتجار في الأقراص المخدرة وترويجها بين الشباب في منطقة قليوب البلد.

تم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهمين وهما "ص. س" سن 43 عاطل والسابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات و"م. ع" سن 26 عاطل وبحوزتهما 200 قرص مخدر ومبلغ مالي وسلاح أبيض "شفرة" بقصد الاتجار وأحيلا للنيابة فتولت التحقيق.