424 مليون جنيه لحفر بئر مياه شرب احتياطي بكل قرية بالوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، إنه جرى اعتماد مبلغ 424 مليون جنيه لحفر بئر مياه شرب احتياطي بكل قرية بالمحافظة، يعمل في حال حدوث عطل بالبئر الرئيسي.

وأضاف المحافظ أن الآبار التي سيجري حفرها ستكون جاهزة للعمل خلال الفترة المقبلة ولا تعمل إلا في حال حدوث أعطال مفاجئة، ويحتاج إصلاح هذه الأعطال إلى وقت طويل.

وأوضح المحافظ أن تكلفة البئر الواحد قد تصل إلى 3 ملايين جنيه، وسيجري الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، لأن المحافظة بالكامل تعتمد على سد احتياجاتها من مياه الشرب على الآبار، وفي حال حدوث أي عطل تحدث مشكلة في توفير مياه الشرب للمواطنين وحلا لذلك سيجري حفر هذه الآبار.