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الوطن

مسيرة لـ"شباب المؤتمر" بالمنصورة لدعم السيسي

منذ 4 دقيقة
كتب: محمد حامد
مسيرة لـ"شباب المؤتمر" بالمنصورة لدعم السيسي

مسيرة حزب المؤتمر بالمنصورة

نظم حزب المؤتمر، مسيرة حاشدة، بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارك فيها شباب وأعضاء الحزب وحملة "كلنا معاك من أجل مصر" الداعمة للرئيس في الانتخابات الرئاسية.

وطافت المسيرة ميادين وشوارع مدينة المنصورة، على أنغام الأغاني الوطنية، وحمل خلالها الشباب الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي.

وقال عماد المالكي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب حزب المؤتمر، والمستشار القانوني لحملة "كلنا معاك من أجل مصر"، إن الهدف من المسيرة دعم المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالح السيسي لاستكمال إنجازاته.

وأضاف المالكي، إنه تم وضع خطة من الحزب لمشاركة الشعب في مختلف المحافظات في الانتخابات من خلال تواجد شباب الحزب أمام اللجان الانتخابية، أيام التصويت لمساعدة كبار السن والمرضى، وذوي الاحتياجات الخاصة للوصول إلى لجانهم بكل سهولة.

وتنتهي فترة الدعاية لانتخابات الرئاسة غدا، وتُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات بين 26 و28 مارس، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى.

 

 

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