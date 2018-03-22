نادي النيابة الإدارية يخصص أرقاما لتلقي الاستفسارات حول الانتخابات

خصصت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية أرقاما لتلقي استفسارات المواطنين والرد عليها حول إجراءات العملية الانتخابية، وتلقي أي شكاوى ورفعها مباشرة للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية للعمل على حلها في أسرع وقت.

وقال المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمي باسم نادي النيابة الإدرية،إن الأرقام التي تم تخصيصها هي 25325147 - 25325148 - 01149000124، مؤكدا أن مشاركة المواطن المصري فى العملية الانتخابية تعد واجبا وطنيا وحقا دستوريا، كما أن المشاركة الشعبية في الانتخابات تعتبر الركيزة الأساسية نحو بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، مما يضع الدولة المصرية فى مصاف الدول الديمقراطية في العالم، فضلا عن أن المشاركة الشعبية في الانتخابات هي الضمانة الرئيسية لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.