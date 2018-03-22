الجنيه يتراجع أمام العملات الأجنبية.. والدولار يسجل 17.62 جنيه للشراء

تراجع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في التعاملات الرسمية للبنوك، اليوم.

وعرض البنك المصري الخليجي أعلى سعرا للدولار عند 17.62 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر للدولار في بنك مصر عند 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع.

وفيما يخص اليورو، تراوح سعره في البنوك بين 21.43 و21.74 جنيه للشراء، والبيع بين 21.73 جنيه إلى 21.96 جنيه.

كما سجل البنك المصري الخليجي أعلى سعرا للجنيه الإسترليني عند 24.9 جنيه للشراء، و24.09 جنيه للبيع.

فيما سجل بنك التعمير والإسكان أقل سعرا للإسترليني عند 24.51 جنيه للشراء و24.85 جنيه للبيع.