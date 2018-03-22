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الوطن

الأمن العام يضبط 48 قطعة سلاح ناري بحوزة 42 متهما

منذ 17 دقيقة
كتب: محمد بركات
الأمن العام يضبط 48 قطعة سلاح ناري بحوزة 42 متهما

صورة أرشفية

شن الأمن العام حملة موسعة لضبط حائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

ونجحت الحملة في ضبط 48 قطعة سلاح ناري بحوزة 42 متهماً عبارة عن 5 بنادق آلية و13 بندقية خرطوش و8 طبنجات و22 فرد محلي الصنع و101 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، والتي من بينها مكافحة جرائم (تهريب، تصنيع، إتجار، إحراز وحيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

 

 

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