الرقابة الإدارية: القبض على مسؤولين بالسياحة حصلا على 30 ألف جنيه رشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (م.ف) و(م م ع) مسؤولي التفتيش بقطاع الفنادق والمنشآت السياحية، متلبسين بطلب وتقاضي 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة من (م ع . ع)، الممثل القانوني لإحدى المنشآت السياحية (فندق سياحى وبعض الكافيهات الملحقة به) بمنطقة الزمالك.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أن الرشوة نظير إنهائهما إجراءات تراخيص وزارة السياحة للمنشأة الملحقة بالفندق، وكذا إصدار الموافقات اللازمة الخاصة بالتشغيل والتي سبق صدور قرار بإيقافها وحظرها من التشغيل لمخالفتها الاشتراطات اللازمة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.