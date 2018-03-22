"الرقابة الإدارية" تلقي القبض على عضو جمعية أهلية متلبسا بتقديم رشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (و . ع ا) عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية، أثناء تقديمه 10 آلاف جنيه كجزء من مقدم الرشوة لرئيس قسم الأملاك بمديرية أوقاف القاهرة.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أن الرشوة مقابل إعداد تقرير لصالح الراشي يمكنه من استئجار قطعة أرض مساحتها حوالي 600 م٢ والمبني الإداري الملحق بها، وجميعها ضمن ملحقات أحد المساجد الحكومية التابعة لوزارة الأوقاف بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، دون اتخاذ الإجراء اللازم قانونا بطرحها للتأجير عن طريق المزاد العلني، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.