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الوطن

القبض على عاطلين وبحوزتهما 55 قرصا مخدرا في البحيرة

منذ 11 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
القبض على عاطلين وبحوزتهما 55 قرصا مخدرا في البحيرة

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمركز كفر الدوار.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز كفر الدوار، مفادها قيام "حمادة. ا" 26 سنة عاطل ومقيم بدائرة المركز، و"وليد. م" 26 سنة عاطل ومقيم بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما حال مزولتهما نشاطهما بدائرة مركز كفر الدوار، وبحوزتهما 55 قرصا مخدرا، وهاتف محمول، ومقص حديدي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما.

وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابه العامة.

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