قناة mbc تغطي الانتخابات الرئاسية عبر برامجها اليومية

تُقدم قنوات إم بي سي مصر، خلال فترة الانتخابات الرئاسية تغطيات ومُتابعات مميزة من خلال شبكة كبيرة من المراسلين في المدن والمحافظات الرئيسية، وتُتابع القناة التطورات والأخبار الرسمية الموثقة عبر برامجها اليومية المُتعددة، بداية من برنامج صباحك مصري مع هشام عاصي، وبرنامج حديث المساء مع سهام صالح وبرنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر.

يأتي ذلك بالإضافة لنقل بعض اللقاءات والمُناسبات الهامة على الهواء مُباشرة، وستُقدم القناة تقارير وثائقية عن أبرز الإنجازات والمشروعات العملاقة، التي تحققت على أرض الواقع.

وتنقل رضاء المواطنين عليها، كما حدث في التقارير المتنوعة التي انفردت بها القناة من حي الأسمرات ومن العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة لاستضافة مُتخصصين وخبراء ومُحللين، في مُختلف المجالات لتقييم وشرح أجواء الانتخابات.