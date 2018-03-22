السيسي يلتقي وزير التعليم العالي ويوجه باستمرار تطوير الجامعات

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير التعليم العالي عرض خلال الاجتماع الإجراءات التي اتخذت تنفيذا لتكليفات الرئيس المتعلقة بتطوير منظومة الجامعات المصرية وإنشاء جامعات جديدة، من خلال التوأمة مع أفضل الجامعات على مستوي العالم.

وتناول الوزير، حسب بيان الرئاسة، نتائج زياراته إلى دول المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا؛ سعيا لترسيخ التعاون مع تلك الدول وإنشاء فروع لعدد من الجامعات الأجنبية في مصر وفقاً لأعلي المعايير العالمية، وعرض الموقف التنفيذي للجامعات الجديدة الجاري إنشاؤها بالفعل، مثل مجمع الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الجامعة اليابانية وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.

وأوضح عبدالغفار أن تلك الجهود من شأنها المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية عالميا، مشيرا إلى أن بعض الكليات العلمية في مصر تحتل بالفعل مراتب متقدمة بالتصنيفات الدولية مثل الهندسة والزراعة والصيدلة التابعة لجامعة القاهرة، إلا أن أغلب التصنيفات العالمية يتم إجراؤها وفقا لإمكانات الجامعات ككل وليس على مستوي الكليات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير أشار خلال الاجتماع كذلك إلى التعديلات التشريعية ومشاريع القوانين الجديدة المقرر تقديمها، من أجل تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، منوها بالقوانين المتعلقة بوكالة الفضاء المصرية، وحوافز العلوم والتكنولوجيا ورعاية المبتكرين، والمستشفيات الجامعية وغيرها، وتطرق المستجدات على صعيد إنشاء وكالة الفضاء المصرية.

واستعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر القومي للبحث العلمي تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين"، لافتا إلى أن المحاور والأهداف الرئيسية للمؤتمر تشمل مراجعة أولويات البحث العلمي في إطار الإستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، إضافة إلى ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والإسهام في حل التحديات القائمة وخدمة أهداف التنمية، خاصة المشروعات القومية العملاقة.

وذكر راضي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالاستمرار في تطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بمستوى الجامعات والمعاهد المصرية وتصنيفها عالميا، وشدد على الالتزام بعدم السماح بإنشاء أي جامعات جديدة إلا بالتوأمة مع أفضل الجامعات في العالم بما يضمن المستوي التعليمي الذي تقدمه للطلاب، بالتوازي مع العمل على تطوير وتحسين الأداء العلمي للجامعات القائمة.

ولفت الرئيس إلى محورية مؤسسات التعليم العالي في تكوين وبناء الإنسان المصري وأهميتها القصوى في عملية التنمية الاجتماعية، وبناء جيل للمستقبل من الكوادر وفق أعلي المعايير الدولية اتساقا مع ما تصبو إليه الدولة من تحقيق التنمية، والتطور بقيادة كتلة كبيرة من شباب مصر المؤهل والمتمتع بالقدرة على الابتكار والبحث العلمي.