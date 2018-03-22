إصابة 13 شخصا إثر تصادم سيارتين في البحيرة

أصيب 13 شخصا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق "10 المطار" بمركز بدر بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل، على طريق "10 المطار" بدائرة المركز.

وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل تابعة لمنافذ بيع القوات المسلحة بمنطقة أول طريق 10 المطار، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بينهم 3 موظفين.

وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.