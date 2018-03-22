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الوطن

نتنياهو: إيران خطر على العالم بأسره ويجب منعها من التزود بأسلحة نووية

منذ 18 دقيقة
كتب: وكالات
نتنياهو: إيران خطر على العالم بأسره ويجب منعها من التزود بأسلحة نووية

بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إيران تشكل خطرًا على العالم بأسره، مشيرًا إلى ضرورة منعها من التزود بالأسلحة النووية، وفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية. 

وأضاف نتنياهو، خلال استقباله للرئيس البلغاري رومان راديف، اليوم الخميس، 22 مارس أن إيران تشكل خطرًا ليس على الشرق الأوسط فحسب بل على العالم أجمع أيضًا وإنه يجب منعها من التزود بأسلحة نووية. 

وبحث نتنياهو مع الرئيس البلغاري في لقائهما تعزيز التعاون التكنولوجي والابتكار والتجارة بين البلدين.

وقال "نعمل على أكثر من طريق من أجل تعزيزها وتطويرها خلال زيارتكم في جميع المجالات".

ووصل الرئيس البلغاري راديف إلى القدس، حيث التقى بنظيره الإسرائيلي رؤوفين رفلين، وبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين العديد من المجالات.

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