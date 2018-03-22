منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي في كابول

أدان أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين التفجير الانتحاري الذي وقع في العاصمة الأفغانية (كابول) وأسفر عن مقتل 29 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 50 شخصًا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن العثيمين وصف الهجوم بالعمل الإرهابي الأثم ، وقال "إن من يدعي خدمة قضايا الإسلام بالقتل والتخريب يخطئون خطأ فادحاً وإن مصيرهم الفشل".

وأكد أن جميع الدول الـ 57 الأعضاء في المنظمة أدانت بالإجماع العنف والإرهاب، وأعربت عن عزمها على مكافحة الإرهاب بكل الطرق.

وكان مسؤولون في وزارة الصحة الأفغانية، قد أعلنوا أمس، أن حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع قرب ضريح ساخي غرب العاصمة كابول بلغت 29 قتيلاً و50 مصابًا؛ إثر قيام انتحاري بتفجير نفسه أمام مستشفى قبالة جامعة كابول أمس ، وذلك بالتزامن مع يوم رأس السنة الفارسية.